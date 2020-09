Clamoroso post partita Napoli-Genoa:14 positivi al Covid nelle fila del grifone

Il Genoa Cfc comunica che dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a Covid-19 è salito a 14 tesserati tra componenti team e staff. La società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le autorità per le procedure correlate. Il club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall’evoluzione.

Con queste poche righe l’annuncio choc che potrebbe influenzare l’inizio campionato degli azzurri di Gattuso, ieri in campo proprio contro il Genoa di Maran. Da indiscrezioni trapelate, ci sarebbe un imminente giro di tamponi per tutti i calciatori del Napoli. Non certo il migliore dei modi per preparare il delicato incontro di domenica sera contro la Juventus.