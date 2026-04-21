Civitavecchia – Ricercato per crimini di guerra: arrestato un uomo

Gli investigatori della Polizia di frontiera di Civitavecchia (Roma) hanno arrestato un uomo di 58 anni con doppia cittadinanza serbo-croata, accusato di crimini di guerra e genocidi commessi nel corso della guerra nei territori della ex Jugoslavia, come membro delle milizie della Sao Kraijina che furono coinvolte nei combattimenti contro i civili, nella regione autonoma serba della Kraijina.

Il mandato di arresto internazionale veniva emesso solamente nel 2026, a seguito delle indagini che avevano portato all’individuazione di centinaia di uomini facenti parti delle organizzazioni paramilitari colpevoli di operazioni di pulizie etniche nei territori della repubblica balcanica.

I poliziotti tramite l’analisi effettuata sia sui passeggeri transitanti, sia sul personale marittimo operante nel porto di Civitavecchia, hanno individuato l’arrestato a bordo di una nave da crociera, dove svolgeva compiti di sicurezza, cercando di sfuggire alle ricerche messe in campo dalle autorità croate.

Il 58enne faceva parte delle formazioni paramilitari che operarono nei territori della autoproclamata Repubblica serba di Kraijina, durante la guerra serbo-croata. Il mandato di cattura internazionale lo indicava come autore di atti violenti, di deportazioni e di uccisioni compiute per costringere le autorità della Repubblica di Croazia, proclamata il 25 giugno 1991, a rinunciare alla propria indipendenza dalla Jugoslavia, dalla Serbia e dalla Bosnia Erzegovina.

Dagli atti che hanno portato all’emissione del mandato di arresto internazionale, emergeva che l’uomo, membro delle milizie paramilitari, aveva compiuto delle operazioni di pulizia etnica ai danni di cittadini croati, che portarono all’uccisione e all’espulsione forzata di migliaia di civili non serbi.

L’arrestato, dopo una breva permanenza nel carcere di Aurelia, è stato trasferito in altra struttura carceraria, in attesa che l’Autorità giudiziaria competente autorizzi l’estradizione verso la Croazia.