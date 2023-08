Cina – Straripa una diga, morte sette persone

Sette persone sono morte ieri 9 agosto intorno alle 15:30, ora locale, quando sono state spazzate via da un impetuoso torrente quando una diga è straripata nella provincia del Sichuan, nel sud-ovest della Cina. L’incidente è avvenuto la mattina quando più di 10 persone stavano scattando foto vicino alla diga di Yulin sul fiume Longxi. Il livello dell’acqua è salito bruscamente e quando la diga è straripata, i visitatori sono stati spazzati via da un torrente impetuoso. Nei video condivisi sui social media, si può vedere l’acqua dell’alluvione che si riversa in un corso d’acqua dove erano rimaste intrappolate diverse persone. Secondo quanto riferito, diversi turisti che non hanno avuto il tempo di evacuare, sono scomparsi in un fiume di montagna locale dopo che un’inondazione improvvisa li ha spazzati via. Il mese scorso, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, almeno sei persone sono morte e altre 12 sono scomparse a causa delle inondazioni nel nord del Sichuan, nella contea autonoma di Beichuan Qiang. Le operazioni di ricerca e salvataggio sono in corso. Ecco il video del tragico incidente e del salvataggio di uno dei presenti: https://www.itemfix.com/v?t=3mrfqd&jd=1