Cina – Nuovo focolaio di Coronavirus nella provincia di Hebei, lockdown per 22 milioni di persone

La città cinese di Langfang, distante mezz’ora di auto da Pechino, va in lockdown. Si tratta della terza città ad essere bloccata a causa del focolaio di Covid-19 nella provincia di Hebei dopo il capoluogo Shijiazhuang e Xingtai. Il provvedimento drastico coinvolge in totale oltre 22 milioni di abitanti, il doppio degli abitanti di Wuhan, dove a fine 2019 è stato rilevato per la prima volta il virus. L’Hebei ha fatto registrare 326 casi di Covid-19 nell’ambito del nuovo focolaio.