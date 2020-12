Cina – Fuga di gas in una miniera, 18 morti

Diciotto morti e cinque dispersi, questo il tragico bilancio di una fuga di monossido di carbonio in una miniera di carbone in Cina. La miniera era stata chiusa due mesi fa e secondo i video tratti dalle telecamere a circuito chiuso la fuga di gas si è verificata mentre i minatori stavano smontando dei macchinari in profondità. Al momento un solo minatore è stato estratto vivo.