Cina – Emergenza Coronavirus: arriva il “passaporto vaccinale”

La Cina è il primo Paese al mondo ad introdurre il “passaporto vaccinale”. Si tratta di un certificato digitale che mostra lo status vaccinale del soggetto con i risultati dei test. L’accesso avviene tramite la piattaforma social WeChat. Per ora tale “passaporto”, che può essere anche cartaceo, è disponibile solo per i cittadini cinesi e non è obbligatorio. Uno strumento per consentire viaggi e per agevolare la ripresa economica.