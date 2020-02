Cina – Coronavirus, test negativo per il 17enne italiano rimasto a Wuhan

Buone notizie per il 17enne italiano rimasto in Cina perché gli era stata trovata una temperatura corporea di 37.7. Il ragazzo non ha il Coronavirus, lo confermano fonti della Farnesina. Lo studente di Grado, in Cina per un soggiorno di lungo termine grazie al programma Intercultura, era rimasto a terra perché aveva la febbre. Il test fatto in un ospedale universitario di Wuhan ha dato però un esito negativo, lasciando spazio all’ipotesi di una semplice febbre da raffreddore. Il Ministero egli Esteri è ora al lavoro per poterlo riportare in Italia il prima possibile.