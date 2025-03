Cimitile – Sorpreso con la droga, arrestato 20enne

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 20enne di Roccarainola per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, i poliziotti del Commissariato di Nola, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Manzoni a Cimitile, hanno notato un soggetto che, con fare guardingo, dopo essere sceso dalla sua vettura, si stava avvicinando ad una persona ferma a bordo strada; l’uomo, accortosi della presenza degli operatori, ha lasciato cadere qualcosa all’interno di un bidone metallico.

Pertanto, i poliziotti lo hanno immediatamente raggiunto e controllato trovandolo in possesso di 1.050 euro, suddivisi in banconote di vario taglio; inoltre, all’interno del bidone, gli agenti hanno rinvenuto 5 involucri di hashish del peso di 14 grammi e 35 involucri di cocaina del peso complessivo di 16 grammi circa.

Ancora, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso il controllo presso l’abitazione del prevenuto, dove hanno rinvenuto altri 2 involucri di cocaina.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.