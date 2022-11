Chiaiano – Spaccio, arrestato 20enne

Stamattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Emilio Scaglione hanno notato una persona che, in cambio di una banconota, ha ricevuto qualcosa da un uomo il quale, alla loro vista, si è dato alla fuga.

I poliziotti, dopo un breve inseguimento, hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore in traversa Giovanni Antonio Campano trovandolo in possesso di un involucro con circa 8 grammi di hashish, una bustina contenente 1 grammo di marijuana e 10 euro.

C.G., 20enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.