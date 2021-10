Fonte UEFA.com

Champions League – Prima vittoria dell’Inter, il Milan perde ancora, Liverpool corsaro a Madrid

Un’altra emozionante serata di UEFA Champions League si conclude con le vittorie sudate di Liverpool, Paris e Inter, i successi schiaccianti di Ajax, Manchester City e Real Madrid è un’altra sconfitta per il Milan.

UEFA.com riepiloga tutte le partite del martedì della terza giornata.

Gruppo A

Club Brugge – Man. City 1-5

Il City festeggia il primo gol di Cole Palmer in Champions League

I campioni d’Inghilterra giocano “una delle loro migliori partite in Europa”, come afferma Josep Guardiola, e si sbarazzano di un Club Brugge che inizia la serata in vetta al Gruppo A. A segno João Cancelo, Riyad Mahrez (2), Kyle Walker e il giovane subentrato Cole Palmer, mentre Hans Vanaken firma il gol della bandiera per i padroni di casa.

Paris – Leipzig 3-2

Lionel Messi segna due gol e regala al Paris una vittoria ricca di colpi di scena. Kylian Mbappé porta in vantaggio i padroni di casa, ma André Silva pareggia per il Lipsia dopo aver colpito precedentemente un palo. Lo smarcato Nordi Mukiele firma il gol del 2-1 per gli ospiti nella ripresa, ma Mbappé serve a Messi l’assist per il pareggio. L’argentino trasforma un rigore “a cucchiaio” e porta il risultato sul 3-2; nel recupero, lascia a Mbappé il compito di calciare un altro rigore, ma il francese spara sopra la traversa.

Gruppo B

Porto – Milan 1-0

Il Porto è secondo nel Gruppo B a pari punti con l’Atlético grazie alla prima e meritata vittoria in Champions League. Luis Díaz colpisce un palo dalla lunga distanza in avvio di gara, poi segna il gol decisivo con un rasoterra dal limite al 20′ della ripresa.

Atlético – Liverpool 2-3

Mohamed Salah trasforma un rigore nel finale e vince la resistenza dell’Atlético. Gli ospiti si portano subito in vantaggio di due gol con Salah e Naby Keïta, ma Antoine Griezmann firma una doppietta e il primo tempo si conclude 2-2. Dopo l’espulsione del nazionale francese nella ripresa, la squadra di Diego Simeone si barrica, ma al 78′ Mario Hermoso atterra Diogo Jota in area. Sul dischetto si presenta Salah, che non sbaglia.

Gruppo C

Beşiktaş – Sporting CP 1-4

I campioni del Portogallo trovano la prima vittoria nel Gruppo C con due gol di testa di Sebastián Coates su calcio d’angolo, prima e dopo la rete di Cyle Larin, mentre un rigore trasformato da Pablo Sarabia porta risultato sul 3-1 all’intervallo. Nella ripresa, Paulinho colpisce due legni ma trova il gol del 4-1 nelle battute finali.

Ajax – Dortmund 4-0

Con una vittoria schiacciante ad Amsterdam, l’Ajax prosegue a punteggio pieno nel Gruppo C. I padroni di casa aprono le marcature grazie a un’autorete di Marco Reus su punizione di Dušan Tadić, poi Daley Blind raddoppia. Il bel gol di Antony su azione solitaria e un colpo di testa di Sebastien Haller – autore del sesto gol stagionale in UEFA Champions League – arrotondano il punteggio.

Gruppo D

Inter – Sheriff 3-1

Lo Sheriff cade per la prima volta, anche se Sébastien Thill spaventa momentaneamente i campioni d’Italia. Edin Džeko segna il primo gol dei nerazzurri in questa Champions League con una girata al volo, ma Thill pareggia su punizione. Senza scomporsi, l’Inter trova i gol della vittoria nel secondo tempo (in meno di 10 minuti) con Arturo Vidal e Stefan de Vrij.

Shakhtar Donetsk – Real Madrid 0-5

La squadra di Carlo Ancelotti è irresistibile a Kiev. Il primo tempo si conclude solo 1-0 per il Real dopo un autogol di Kryvtsov, ma la doppietta di Vinícius Júnior (secondo gol pregevole) e le reti di Rodrygo e Karim Benzema chiudono definitivamente la partita.

