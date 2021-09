Fonte UEFA.com

Champions League – Milan-Atlético Madrid 1-2: Rossoneri rimontati, l’Atlético “gela” San Siro

Il Milan rimedia il secondo k.o. di fila nel suo esordio casalingo in UEFA Champions League, arrendendosi 2-1 all’Atlético Madrid in un rocambolesco finale.

A San Siro, nella seconda giornata del Gruppo B, non basta il gol iniziale di Rafael Leão ai Rossoneri, costretti a giocare in inferiorità numerica per più di un tempo per l’espulsione di Franck Kessié. Nella ripresa la reazione degli spagnoli, capaci di ribaltare il risultato con un gol di Antoine Griezmann e un rigore di Luis Suárez al 97’.