Champions League – La Lazio pareggia 2-2 con il Bruges e vola agli ottavi

La Lazio pareggia contro il Bruges e si qualifica agli ottavi di UEFA Champions League. All’Olimpico, nell’ultima giornata del Gruppo F, la squadra di Simone Inzaghi – che poteva giocare per due risultati su tre – deve accontentarsi di un 2-2 contro i campioni del Belgio malgrado più di un tempo in superiorità numerica: sono i gol di Joaquín Correa e Ciro Immobile, su rigore, a suggellare il passaggio del turno Biancoceleste.

Tornata in UEFA Champions League dopo tredici anni di assenza, la Lazio ha giocato un girone su alti livelli, chiuso da imbattuta con quattro pareggi e due successi. Una squadra sapientemente plasmata dal suo allenatore e trascinata dal suo bomber, che con quello di stasera ha realizzato 11 gol in 12 partite ufficiali. Ora riflettori puntati sul sorteggio, in programma lunedì 14 dicembre a Nyon.

Dopo un colpo di testa in avvio di Sergej Milinković-Savić, facilmente controllato da Simon Mignolet, la Lazio sblocca il risultato al 12’. Luis Alberto, liberato da una splendida finta di Correa, si presenta solo davanti al portiere avversario: l’ex numero 1 del Liverpool riesce a salvarsi, ma non può nulla sul tap-in dello stesso “Tucu”.

Sempre l’attaccante argentino impegna Mignolet con un’insidiosa conclusione a incrociare, poi i campioni del Belgio pareggiano tre minuti dopo essere andati sotto. Sul tiro forte e teso dell’olandese Noa Lang da fuori area, Pepe Reina non riesce a trattenere e sulla ribattuta è lesto il capitano Ruud Vormer, in posizione regolare, a mettere nel sacco.

La squadra di Inzaghi ha un piccolo sbandamento, perché Wesley Hoedt perde banalmente un pallone e favorisce il sinistro di Charles De Ketelaere: la conclusione del centrocampista 19enne termina fuori di pochissimo.

Al 27’, però, la Lazio torna in vantaggio. Immobile entra in area e piazza lo sprint defilato sulla sinistra, un ingenuo Clinton Mata affonda il tackle e mette giù l’attaccante della nazionale: è rigore, che lo stesso bomber Biancoceleste trasforma spiazzando Mignolet.

La partita pende ancora di più dalla parte della squadra di Inzaghi a sei minuti dall’intervallo, quando il già ammonito Eduard Sobol interviene in modo scomposto su Manuel Lazzari: il rosso per il difensore ucraino è inevitabile.

Philippe Clement prova a correre ai ripari e per ridare equilibrio alla sua squadra toglie Lang per inserire l’ivoriano Simon Deli. A inizio ripresa cambia anche la Lazio, che lascia negli spogliatoi Hoedt, peraltro già ammonito, e si affida all’esperienza Ștefan Radu. Correa ha subito una chance per chiudere la gara, servito da un illuminante filtrante di Milinković-Savić, ma il Tucu calcia a lato.

Ci prova poco dopo direttamente il “Sergente”, ma la sua punizione termina alta di poco. Mignolet è attento sui tentativi di Correa e Adam Marušić, la Lazio ha il sopravvento ma non riesce a trovare lo spunto per chiudere la partita. Come a sedici minuti dalla fine, quando Luis Alberto “tira” la ripartenza e scarica per Immobile, che però apre troppo il piatto destro e calcia alto.

Inzaghi vede un po’ di stanchezza nei suoi e decide tre cambi. Escono Immobile, Luis Alberto e Lucas Leiva, entrano Felipe Caicedo, Gonzalo Escalante e Jean-Daniel Akpa Akpro. Hans Vanaken, di testa, trova il gol del pareggio dopo un intervento a vuoto di Luiz Felipe. Il Bruges ci crede, la Lazio inizia ad avere un po’ di paura e nel recupero la traversa la salva sulla conclusione mancina di De Ketelaere.

Finisce 2-2, la Lazio di Inzaghi tira un sospiro di sollievo e porta a casa il risultato necessario e la qualificazione: i Biancocelesti dopo vent’anni tornano agli ottavi di UEFA Champions League.

Fonte UEFA.com