Champions League – Juventus ko, pareggia la Lazio. Vincono PSG, Chelsea, United, Dortmund e Siviglia

Il Manchester United travolge 5-0 il Lipsia, vittorie anche per Paris, Chelsea, Dortmund e Siviglia.

Gruppo E

Krasnodar – Chelsea 0-4

Il Chelsea ha vinto la sua prima partita del girone passando in vantaggio con Callum Hudson-Odoi, alla prima rete in UEFA Champions League, dopo l’errore dal dischetto di Jorginho. I padroni di casa hanno sfiorato il pari con la traversa di Yuri Gazinski ma le reti nel secondo tempo di Timo Werner (su rigore), di Hakim Ziyech e Christian Pulisic hanno chiuso la partita in favore della formazione ospite.

Statistica: il Chelsea è imbattuto da sette partite della fase a gironi di UEFA Champions League.

04/11: Sevilla – Krasnodar, Chelsea – Rennes

Siviglia – Rennes 1-0

I campioni in carica della UEFA Europa League hanno dominato dall’inizio alla fine ma hanno dovuto attendere undici minuti dalla ripresa per il gol al volo di Luuk de Jong che ha aperto le marcature. Il vantaggio ha spezzato l’incantesimo in porta dell’ottimo Alfred Gomis che sul finale è stato graziato dai legni sulle conclusioni di Munir e Joan Jordan.

Statistica: il Siviglia è imbattuto in casa da 13 partite europee (V11 P2).

04/11: Siviglia – Krasnodar, Chelsea – Rennes

Gruppo F

Club Brugge – Lazio 1-1

La squadra di Simone Inzaghi esce indenne dalla trasferta in Belgio e resta in testa al girone insieme al Club Brugge: il “Tucu” Correa porta in vantaggio i Biancocelesti, Vanaken su rigore firma l’1-1 finale.

04/11: Club Brugge – Dortmund, Zenit – Lazio

Dortmund – Zenit 2-0

Jadon Sancho e Erling Braut Haaland segnano sul finale della partita e regalano i primi tre punti del Gruppo F ai padroni di casa. Il Dortmund ha giocato un buon calcio contro uno Zenit impallato ma i tedeschi sono passati in vantaggio solo al 78′ su rigore con una disattenzione degli ospiti. Nell’ultimo minuto ha segnato anche Haaland per il 2-0 definitivo.

Statistica: il Dortmund in questa stagione non ha ancora subito gol in casa in tutte le competizioni.

04/11: Club Brugge – Dortmund, Zenit – Lazio

Gruppo G

Ferencváros – Dynamo Kyiv 2-2

La squadra ungherese si è resa protagonista di una clamorosa rimonta grazie alle reti di Tokmac Nguen e del subentrante Frank Boli. Gli ospiti infatti erano andati sul 2-0 col rigore di Viktor Tsygankov e con la conclusione ravvicinata di Carlos De Pena, prima delle due reti dei padroni di casa.

Statistica: la Dinamo Kiev ha pareggiato quattro delle ultime cinque trasferte in UEFA Champions League.

04/11: Ferencváros – Juventus, Barcelona – Dynamo Kyiv

Juventus – Barcellona 0-2

I catalani si sono imposti 2-0 grazie a un gol di Dembélé e a un rigore di Messi, confermandosi a punteggio pieno nel Gruppo G.

04/11: Ferencváros – Juventus, Barcellona – Dynamo Kyiv

Gruppo H

İstanbul Başakşehir – Paris 0-2

Una doppietta nel secondo tempo di Moise Kean ha regalato al Paris una vittoria sofferta a Istanbul. I padroni di casa hanno dominato sino al vantaggio di testa del 20enne italiano al 64′, con Edin Višća più volte vicino al gol e con Neymar costretto a uscire per infortunio. Dopo 15 minuti Kean ha segnato la sua doppietta personale per il 2-0 finale.

Statistica: a 20 anni e 243 giorni, Kean è il più giovane calciatore italiano di sempre a segnare alla sua prima partita da titolare in UEFA Champions League

04/11: İstanbul Başakşehir – Man. United, Leipzig – Paris

Man. United – Leipzig 5-0

Lo United è a punteggio pieno nel Gruppo H dopo due partite grazie alla tripletta di Marcus Rashford, entrato dalla panchina. La prima rete in UEFA Champions League di Mason Greenwood nel primo tempo ha portato in vantaggio i padroni di casa, ma la tripletta messa a segno da Rashford con freddezza e di destro, ha blindato il risultato prima del rigore di Anthony Martial per un 5-0 senza storia.

Statistica: questa è la vittoria più ampia di sempre dello United dal 7-0 sulla Roma nei quarti di UEFA Champions League 2006/07.

04/11: İstanbul Başakşehir – Man. United, Leipzig – Paris

Fonte UEFA.com