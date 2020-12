Champions League – Impresa Juve, tris al Barcellona e primato nel girone

Serviva l’impresa al Camp Nou ed impresa è stata. La Juventus di Andrea Pirlo vive la sua notte europea più dolce ed espugna 3-0 la tana del Barcellona grazie a una doppietta di Cristiano Ronaldo su rigore e a uno splendido gol in acrobazia di Wenston McKennie. Bianconeri primi nel Gruppo G, un risultato che vale oro in vista del sorteggio per gli ottavi di finale.

L’avvio di gara bianconero è volitivo. La Juventus se la gioca a viso aperto, sapendo che serve una vittoria per puntare al primo posto nel girone, e al 13′ è in vantaggio: Ronaldo riceve palla sulla sinistra dell’area di rigore, punta Ronald Araújo e viene steso dal difensore blaugrana. L’arbitro assegna il rigore e il portoghese fulmina Marc-André ter Stegen, firmando l’1-0.

Lo svantaggio frastorna il Barcellona e al 20′ la Juve raddoppia. Juan Cuadrado lascia partire un morbido cross da destra proprio nel cuore dell’area e McKennie è bravissimo a coordinarsi e ad eseguire una perfetta mezza rovesciata che non lascia scampo all’estremo difensore di casa.

Sotto di due gol la formazione catalana prova la reazione con la sua stella – Lionel Messi – ma per tre volte nel primo tempo Gianluigi Buffon dice di no all’asso argentino: si va così al riposo con la Vecchia Signora avanti di due gol.

In avvio di ripresa arriva subito il tris bianconero: il VAR certifica un tocco di mano in area di Clément Lenglet e Ronaldo dal dischetto batte ancora ter Stegen per il 3-0, risultato che porta i Bianconeri al primo posto nel girone.

Il Barcellona si riversa in avanti, ma l’imprecisione di Antoine Griezmann e l’ottima prova di Buffon – che non concede nulla a Messi – vanificano ogni tentativo di rimonta ed è anzi la Juve a trovare il quarto gol con Leonardo Bonucci, ma l’arbitro annulla su indicazione del VAR per un fuorigioco del capitano bianconero.

L’assalto finale dei Blaugrana è tanto disperato quanto sterile e al triplice fischio è la Vecchia Signora a festeggiare: il primo posto nel Gruppo G è bianconero.

Fonte UEFA.com