Fonte UEFA.com

Champions League – Il Benfica manda la Juventus ancora ko

Dopo la sconfitta di misura contro il Paris Saint-Germain, la Juventus cade anche nel giorno del suo esordio casalingo in UEFA Champions League. I Bianconeri sbloccano subito il match con Arkadiusz Milik, ma poi subiscono la rimonta del Benfica, che espugna Torino e resta a punteggio pieno nel Gruppo H.

Approccio positivo da parte della Vecchia Signora, che al 4’ passa subito in vantaggio sugli sviluppi di un calcio punizione: cross di Leandro Paredes e stacco perfetto di Milik per l’1-0 Juve. I padroni di casa insistono e sfiorano il raddoppio con una conclusione al volo di Filip Kostić deviata in angolo da Alexander Bah.

Al 27’ la reazione del Benfica, che si rende pericoloso con Gonçalo Ramos: il numero 88 si libera bene dalla marcatura di Leonardo Bonucci, ma il suo colpo di testa è centrale e favorisce l’intervento di Mattia Perin, che blocca senza particolari problemi. I portoghesi prendono fiducia e vanno a un passo dal pareggio con Rafa Silva, fermato dal palo. L’1-1, però, è solo rimandato e arriva al 43’ su rigore: fallo di Fabio Miretti su Gonçalo Ramos, intervento del VAR e trasformazione di João Mário. Si va all’intervallo in equilibrio.

Un tiro di Milik sporcato da João Mário testa i riflessi di Odisseas Vlachodimos in avvio di ripresa. Al primo affondo, però, gli ospiti ribaltano tutto: Perin salva su Rafa Silva, ma non può nulla su David Neres, che al 55’ porta avanti i suoi.

La Juve accusa il colpo e rischia il doppio svantaggio in almeno un paio di circostanze. La supremazia del Benfica diventa evidente con il passare dei minuti, ma la formazione di Roger Schmidt spreca tanto e tiene in vita i padroni di casa.

Massimiliano Allegri prova a dare la scossa con i cambi: il palo vanifica una buona iniziativa di Moise Kean sulla sinistra, mentre Ángel Di María cerca di far valere subito la sua classe. Sul destro di Bremer la chance più clamorosa per il pari, ma il difensore centrale, a tu per tu con il portiere avversario, non trova la porta. Il tentativo di assalto finale non si rivela efficace: la Juve cade ancora e resta inchiodata a quota zero nel Girone H.

Formazioni :

Juventus: Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado (58′ De Sciglio), McKennie, Paredes, Miretti (58′ Di María), Kostić (70′ Kean); Milik (70′ Fagioli), Vlahović All. Allegri

Benfica: Vlachodimos; Bah, Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Fernandez (81′ Aursnes); Neres (81′ Chiquinho), Rafa Silva (86′ Goncalves), João Mário (86′ Draxler); Ramos (82′ Musa) All. Schmidt