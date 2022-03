Fonte UEFA.com

Champions League – Figuraccia Juventus, il Villarreal vince 3-0 e vola ai quarti

Termina agli ottavi di finale l’avventura della Juventus in UEFA Champions League. Nonostante una buona prestazione, la Vecchia Signora sbatte su Gerónimo Rulli e nel finale della ripresa viene punita dal Villarreal, a segno con due rigori e un gol sugli sviluppi di un angolo.

Momenti chiave 21′ La bella conclusione di Vlahović colpisce la traversa

36′ Rulli dice di no a Vlahović sotto misura

74′ Gerard Moreno entra dopo aver saltato per infortunio le precedenti sei partite

78′ Proprio Gerard Moreno trasforma il rigore del vantaggio

85′ Pau Torres firma il raddoppio sugli sviluppi di un corner

90+2′ Danjuma chiude il conto ancora dagli 11 metri

A Torino, la prima occasione è dei Bianconeri: cross di Juan Cuadrado, testa di Álvaro Morata e grande risposta di Rulli. L’estremo difensore si ripete su una conclusione di Dušan Vlahović e poco dopo, sempre su un mancino dell’attaccante serbo, è salvato dalla traversa.

Il difensore spagnolo del Villarreal Pau Torres segna il gol del raddoppio al portiere della Juventus Wojciech SzczesnyAFP via Getty Images

Il Sottomarino Giallo si rende pericoloso in un paio di circostanze, ma la Juventus continua a fare la partita con ottima personalità, costringendo Rulli agli straordinari. Il primo tempo della Vecchia Signora è ottimo, ma poco produttivo: all’intervallo, infatti, è 0-0.

La formazione di Massimiliano Allegri parte bene anche nella ripresa, aggiungendo il tiro dalla distanza alle opzioni offensive: Adrien Rabiot costringe Rulli alla respinta, Cuadrado non trova lo specchio.

Gli spagnoli, però, sfruttano un calcio di rigore concesso per un fallo di Daniele Rugani su Francis Coquelin per sbloccare il match al 78’: Wojciech Szczęsny intuisce e tocca il pallone, ma non riesce a evitare il gol di Gerard Moreno. All’85’, sugli sviluppi di un corner, arriva anche il raddoppio: Pau Torres realizza il 2-0 e spegne le speranze della Juventus, con il Sottomarino Giallo che, nel recupero, trova anche il 3-0 con un altro rigore, realizzato questa volta da Arnaut Danjuma.

A far festa sono gli spagnoli di Unai Emery, che volano ai quarti dopo aver vinto la scorsa UEFA Europa League; la Juventus saluta la UEFA Champions League agli ottavi di finale per la terza stagione di fila.