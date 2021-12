Fonte uefa.com

Champions League – Benfica, LOSC e Salisburgo qualificate, Juve prima, Atalanta – Villarreal rimandata

Manca solo un posto da assegnare agli ottavi di UEFA Champions League dopo la qualificazione di Benfica, LOSC e Salzburg per il sorteggio di lunedì. Esce di scena il Barcellona, sconfitto da un Bayern che chiude la fase a gironi a punteggio pieno.

Chi è qualificato agli ottavi di finale? Ajax (NED)

Atlético (ESP)

Bayern (GER)

Benfica (POR)

Chelsea (ENG)

Inter (ITA)

Juventus (ITA)

Liverpool (ENG)

LOSC (FRA)

Manchester City (ENG)

Manchester United (ENG)

Paris (FRA)

Real Madrid (ESP)

Salzburg (AUT)

Sporting CP (POR) Ancora una squadra da confermare.

Gruppo E

Il Benfica passa da seconda nel girone grazie a una vittoria a Lisbona con due gol in sette minuti nel primo tempo. Roman Yaremchuk segna la sua prima rete in UEFA Champions League con il club al 16′, mentre Gilberto approfitta di un errore di Benjamin Verbič e completa l’opera.

Un colpo di testa di Thomas Müller su assist di Robert Lewandowski apre la strada alla comoda vittoria del Bayern, che condanna il Barcellona al terzo posto. Leroy Sané raddoppia di potenza prima dell’intervallo, mentre Jamal Musiala suggella la vittoria del Bayern e gli permette di chiudere la fase a gironi a punteggio pieno.

Gruppo F

Ralf Rangnick esordisce in UEFA Champions League con il Manchester United con un pareggio contro lo Young Boys. Mason Greenwood apre le marcature con una splendida volée acrobatica, ma Fabian Rieder insacca all’incrocio prima dell’intervallo. La squadra svizzera si procura le migliori occasioni del secondo tempo ma non riesce a fare di meglio.

La partita è stata rinviata per neve. Dopo aver consultato i club e le autorità locali, è stato deciso che l’incontro sarà disputato giovedì 9 dicembre alle 19:00 CET.

Quando si svolge il sorteggio degli ottavi di finale di UEFA Champions League 2021/22? Il sorteggio sarà trasmesso in diretta su UEFA.com e sull’app ufficiale della UEFA Champions League lunedì 13 dicembre dalle 12:00 CET.

Classifiche finali

Gruppo G

Il Salzburg conquista il secondo posto nel Gruppo G grazie a una rete di Noah Okafor poco prima dell’intervallo. Il Siviglia sfiora il gol per gran parte della partita, soprattutto con un colpo di testa di Munir che si infrange sulla traversa. Tre minuti dopo, però, Okafor insacca su cross di Karim Adeyemi, mentre il Siviglia vede espellersi Joan Jordán dopo il quarto d’ora della ripresa.

Il LOSC stacca il biglietto per gli ottavi con una vittoria convincente in Germania. Burak Yılmaz sblocca il risultato nel primo tempo, poi arrivano le reti di Jonathan David e Angel Gomes negli ultimi 20 minuti. Quarto posto per i padroni di casa.

Gruppo H

Il primo gol di Moise Kean in UEFA Champions League con la Juventus suggella il primo posto dei bianconeri nel Gruppo H. L’attaccante insacca di testa al 18′, ma il vero capolavoro è il cross d’esterno di Federico Bernardeschi. Per il resto, la gara è combattuta e si conclude senza troppe occasioni.

Uno splendido gol di Magomed Ozdoev al 94′ beffa il Chelsea e gli impedisce di conquistare il primo posto nel Gruppo H. I Blues si portano in vantaggio con Timo Werner dopo appena 2′ ma subiscono due gol prima dell’intervallo, poi rimontano con una rete di Romelu Lukaku e un’altra di Werner al 85′. Quando la gara sembra destinata al 3-2 per gli ospiti, lo Zenit trova un inatteso pareggio.