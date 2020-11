Champions League – Atalanta travolta, Inter ko. Bayern e Mönchengladbach dilagano

Vittorie travolgenti, triplette e come sempre grandi emozioni: questa è stata la terza giornata della fase a gironi di UEFA Champions League.

Gruppo A

Lokomotiv – Atlético 1-1

Il portiere di casa Guilherme si prodiga in una serie di parate e tiene a bada l’Atlético (in particolare João Félix), regalando un utile punto alla Lokomotiv. Gli ospiti si portano in vantaggio nel primo tempo con un colpo di testa di José María Giménez, ma 8′ dopo Anton Miranchuk pareggia su rigore.

Statistica: l’Atlético ha subito gol nelle ultime cinque partite di Champions League. Si tratta della striscia più lunga di partite senza porta inviolata dopo le sette inanellate tra ottobre 2009 e ottobre 2013.

Salzburg – Bayern 2-6

Con i gol nel finale di Leroy Sané, Robert Lewandowski e Lucas Hernandez, il Bayern archivia la pratica Salisburgo. La gara sembra volgere a favore della formazione austriaca quando Masaya Okugawa entra dalla panchina e sigla con freddezza il 2-2, ma i bavaresi segnano quattro reti nel finale e tornano a casa tranquilli.

Statistica: il Bayern vince da 14 partite in Champions League

Gruppo B

Shakhtar – Mönchengladbach 0-6

Una tripletta di Alassane Pléa permette al Gladbach di centrare la sua vittoria più ampia di sempre in UEFA Champions League. La rete di Pléa in apertura e una spettacolare conclusione dalla distanza, oltre a un autogol di Valeriy Bondar e un colpo di testa di Ramy Bensebaini, portano gli ospiti sul 4-0, poi Lars Stindl firma il quinto e Pléa completa la tripletta personale.

Statistica: il Gladbach ha eguagliato la sua vittoria esterna più ampia di sempre in Coppa dei Campioni, 6-0 contro l’EPA Larnaca a settembre 1970.

Real Madrid – Inter 3-2

Rodrygo entra dalla panchina e suggella la prima vittoria del Real in questa edizione. I padroni di casa vanno comodamente in vantaggio con Karim Benzema e un colpo di testa di Sergio Ramos, ma l’Inter accorcia con una bella azione corale finalizzata da Lautaro Martínez. Ivan Perišić pareggia a metà del secondo tempo, ma le merengues trovano il guizzo all’80’.

Statistica: Ramos ha segnato il suo 100º gol con le merengues

Gruppo C

Manchester City – Olympiacos 3-0

I gol di Ferrán Torres, Gabriel Jesus e João Cancelo consentono al City di rimanere a punteggio pieno. Il nazionale spagnolo finalizza una bella azione e concretizza il dominio dei padroni di casa nel primo tempo. Nella ripresa il copione cambia, ma l’Olympiacos non riesce a creare occasioni nette e viene punito da Jesus e Cancelo.

Statistica: Jesus ha segnato sei gol nelle ultime cinque partite di Champions League.

Porto – Marseille 3-0

Il Porto batte il Marsiglia e consolida le sue speranze di qualificazione staccando la terza di due lunghezze. Moussa Marega e il capitano Sérgio Oliveira segnano prima e dopo un rigore sbagliato da Dimitri Payet nel primo tempo, mentre Luis Díaz mette al sicuro il risultato.

Statistica: il Marsiglia ha eguagliato il record di sconfitte consecutive in Champions League (12, Anderlecht).

Gruppo D

Midtjylland – Ajax 1-2

Tutti i gol arrivano nei primi 18 minuti. Antony porta gli ospiti in vantaggio nei primi 60 secondi, mentre Dušan Tadić raddoppia 12′ più tardi. I padroni di casa tornano velocemente in gara con una rete di Anders Dreyer (la prima nel girone) ma non riescono a raddoppiare e subiscono la terza sconfitta nel girone.

Statistica: Tadić ha segnato nelle ultime quattro partite fra tutte le competizioni.

Atalanta – Liverpool 0-5

A Bergamo, Diogo Jota segna una tripletta e blinda la terza vittoria del Liverpool in tre partite. L’attaccante portoghese porta i Reds in vantaggio di due gol nel primo tempo, poi aggiunge il terzo nel secondo, quando nel giro di otto minuti arrivano anche le reti di Mohamed Salah e Sadio Mané.

Statistica: Jota ha segnato tre triplette nelle ultime otto partite europee.

Fonte UEFA.com