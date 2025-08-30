La UEFA ha comunicato date e orari della League Phase della prossima Champions League.
Il quadro degli impegni del Napoli
|Giornata
|Partita
|Data
|Stadio
|I
|Manchester City-Napoli
|18 settembre 2025 – Ore 21:00
|Etihad Stadium
|II
|Napoli-Sporting Club de Portugal
|1 ottobre 2025 – Ore 21:00
|Diego Armando Maradona
|III
|PSV-Napoli
|21 ottobre 2025 – Ore 21:00
|Philips Stadion
|IV
|Napoli-Eintracht
|4 novembre 2025 – Ore 18:45
|Diego Armando Maradona
|V
|Napoli-Qarabag
|25 novembre 2025 -Ore 21:00
|Diego Armando Maradona
|VI
|Benfica-Napoli
|10 dicembre 2025 – Ore 21:00
|Estadio da Luz
|VII
|FC Copenhagen-Napoli
|20 gennaio 2026 – Ore 21:00
|Parken
|VIII
|Napoli-Chelsea
|28 gennaio 2026 – Ore 21:00
|Diego Armando Maradona
