Cerignola – Turris 5-1 – Sconfitta attesa e squadra allo sbando, altra umiliazione per i corallini

Ancora un’umiliazione per la Turris che subisce cinque reti dal Cerignola.

Parte forte la capolista che la sblocca con Salvemini al nono minuto di gioco e raddoppia con D’Andrea al minuto undici.

Gestisce poi per tutta la prima frazione il Cerignola e nel finale di tempo trova prima il tris con Achik e poi addirittura il poker con Salvemini che sigla la sua personale doppietta.

Il secondo tempo inizia senza troppe emozioni, fino alla rete della bandiera di un immenso Giannone.

Ancora in gestione i padroni di casa che risparmiamo energie e nel finale trovano addirittura la quinta rete col gol di Santarcangelo.