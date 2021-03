Cercola – Sequestrato un autolavaggio abusivo

Il giorno 8 marzo, la Guardia Costiera di Torre del Greco, sotto il coordinamento operativo della Direzione Marittima di Napoli e congiuntamente al personale del Comando della Tenenza Carabinieri di Cercola, nell’ambito della costante attività di prevenzione e repressione degli illeciti di natura ambientale, hanno accertato, nel territorio del Comune di Cercola, l’esercizio, completamente abusivo, di un’attività di lavaggio auto.

Infatti, dalle verifiche effettuate è emerso che detta attività, già in essere da alcuni anni, era assolutamente priva delle previste autorizzazioni in materia ambientale, necessarie per l’immissione in fogna dei reflui, i quali, venivano immessi nelle condotte fognarie senza alcun trattamento, come acclarato tramite l’ausilio dei tecnici della Società GORI.

Inoltre, dagli accertamenti eseguiti anche con i tecnici dell’ENEL, è emerso il furto di energia elettrica, stimato per un importo pari a 35.000 euro, negli ultimi cinque anni.

I soggetti, a vario titolo coinvolti nell’attività illecita, sono stati pertanto deferiti alla competente Autorità Giudiziaria di Nola e l’intera area utilizzata, dell’estensione di circa 800 mq., è stata posta sotto sequestro con tutte le attrezzature utilizzate ed i rifiuti prodotti, in quanto anch’essi smaltiti in maniera del tutto irregolare.

Il successo dell’operazione scaturisce dalla costante e proficua sinergia tra gli Organi istituzionalmente deputati alla salvaguardia del patrimonio ambientale e della salute dei cittadini.