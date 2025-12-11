Cercola – Ordigni tra due bimbi di 2 e 10 anni, in manette i genitori

“Cobra” è un nome che richiama alla memoria i fatti di Ercolano, proprio ieri tema centrale di un’accesa udienza in tribunale. Un nome evocativo che la cronaca ci ripropone quotidianamente, merito dei sequestri che i Carabinieri compiono sul territorio partenopeo.

L’ultimo – non per assurdità – è di questa notte.

I militari della tenenza di Cercola fermano un’auto, durante un posto di controllo.

A bordo un uomo con la compagna e i due figli di 2 e 10 anni.

Un quadretto piuttosto ordinario, se non fosse per un “intruso” saltato immediatamente all’occhio.

Una confezione di 29 ordigni “Cobra” e “Cipolle”, per oltre 2 chili e mezzo di polvere pirica.

Un potenziale esplosivo enorme, che avrebbe potuto uccidere bambini e genitori e distruggere l’auto.

In manette D. P. e G. B., entrambi già noti alle forze dell’ordine.

La donna è ai domiciliari, P. è stato portato in carcere.