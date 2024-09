Cercola – Minacce ai genitori, arrestato 34enne

I genitori dormono a turno temendo l’ennesima sfuriata del figlio. Minacciati da 20 anni per ottenere denaro. Carabinieri arrestano 34enne

La sua tossicodipendenza ha costretto i familiari a vivere un inferno. Per 20 anni madre e padre di un 34enne di Cercola hanno dovuto sopportare richieste di denaro e minacce.

Ogni giorno, solo per assecondare la sua necessità di droghe e alcolici.

Un tormento che li ha portati addirittura a dormire a turni, per evitare che nel sonno potesse loro fare del male.

L’ennesima sfuriata ieri in tarda serata. Si è presentato fuori casa dei genitori pensionati. Ha iniziato a prendere la porta a calci, urlando che li avrebbe uccisi se non avesse ottenuto soldi.

I carabinieri della tenenza di Cercola sono arrivati poco dopo. Per il 34enne sono scattate le manette. Dovrà rispondere di maltrattamenti e tentata estorsione. E’ ora in carcere.