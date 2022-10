Cercola/Massa di Somma – Controlli dei Carabinieri: un arresto, una denuncia e decine di sanzioni

Controllo del territorio firmato Carabinieri nei comuni di Cercola e Massa di Somma. I militari della compagnia di Torre del Greco, insieme a quelli del Reggimento Campania, hanno presidiato il territorio con decine di pattuglia: 78 le persone identificate, 31 i veicoli ispezionati.

In manette per detenzione di droga a fini di spaccio Sara De Martino, 22enne di Cercola. Durante una perquisizione nella sua abitazione i militari hanno rinvenuto 8 dosi di cocaina, 4 di marijuana e 105 euro, somma ritenuta provento illecito.

La giovane è stata sottoposta ai domiciliari, in attesa di giudizio.

Denunciato per porto d’armi un 15enne di Massa di Somma, trovato in strada con un coltello di circa 18 centimetri e una dose di marijuana nelle tasche.

9 i giovani segnalati alla Prefettura per uso personale di droghe.

Controlli estesi anche alla circolazione stradale: durante il servizio sono state notificate 12 sanzioni al codice della strada, gran delle quali per guida senza assicurazione.