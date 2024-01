Cercola – Mancanze d’acqua per guasto, ecco le zone interessate

GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di CERCOLA:

CORSO DOMENICO RICCARDI

PIAZZA MUNICIPIO

VIA ALVEO FARAONE

VIA ANTONIO DE CURTIS

VIA ARGINE

VIA BUONANNO

VIA CAMPANA

VIA CARAFA

VIA CENSI DELL’ARCO

VIA DELLA CORTE

VIA DON MINZONI

VIA ENRICO FERMI

VIA EUROPA

VIA GANDHI

VIA GIACOMO MATTEOTTI

VIA GIOVANNI PASCOLI

VIA GIUSEPPE GARIBALDI

VIA GRAMSCI

VIA LUCA GIORDANO

VIA MATILDE SERAO

VIA MIRANDA

VIA PABLO PICASSO

VIA ROMA

VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI

VIA SILVIO PELLICO

VIA TENENTE V.BARONE

VIALE A.FESTA

VIALE ALDO MORO

VIALE ALFREDO BINDA

VIALE ATTILA SALLUSTRO

VIALE CAVOUR

VIALE DE SANTIS

VIALE DEGLI OLEANDRI

VIALE DEI GERANI

VIALE DEI PLATANI

VIALE DEI TIGLI

VIALE DELLE ACACIE

VIALE DELLE AZALEE

VIALE DELLE CAMELIE

VIALE DELLE GINESTRE

VIALE DELLE MIMOSE

VIALE DELLE PALME

VIALE DORANDO PETRI

VIALE FAUSTO COPPI

VIALE FERROVIA

VIALE GIAN BATTISTA VICO

VIALE GIOTTO

VIALE GIUSEPPE MAZZINI

VIALE GIUSEPPE MOSCATI

VIALE GUGLIELMO MARCONI

VIALE L.GUERRA

VIALE MAZZEI

VIALE PRIMO CARNERA

VIALE SCHELLEMBRID

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 19:30 di domenica 7 gennaio 2024.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.