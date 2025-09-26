comunichiamo che nell’ambito delle nostre azioni per la tutela della risorsa, è in programma un intervento sulla rete idrica del Comune di CERCOLA.
Sono, pertanto, previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle 14:00 alle 22:00 di martedì 30 settembre 2025, alle utenze ubicate nelle seguenti strade e località:
CORSO DOMENICO RICCARDI
VIA CAMPANA
VIA CENSI DELL’ARCO
VIA EUROPA
VIA MATTEOTTI
VIALE CAVOUR
VIALE FERROVIA
VIALE GIAN BATTISTA VICO
VIALE GIUSEPPE MAZZINI
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE
*CORSO DOMENICO RICCARDI, da angolo via Ferrovia,
*VIA EUROPA, fino ad incrocio con via Giotto.
L’interruzione del servizio è dovuta ai lavori di collegamento tra i *nuovi tratti di rete realizzati e la condotta che li alimenta.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
