Cercola – Mancanze d’acqua il giorno 30. Ecco i dettagli

comunichiamo che nell’ambito delle nostre azioni per la tutela della risorsa, è in programma un intervento sulla rete idrica del Comune di CERCOLA.

Sono, pertanto, previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle 14:00 alle 22:00 di martedì 30 settembre 2025, alle utenze ubicate nelle seguenti strade e località:

CORSO DOMENICO RICCARDI

VIA CAMPANA

VIA CENSI DELL’ARCO

VIA EUROPA

VIA MATTEOTTI

VIALE CAVOUR

VIALE FERROVIA

VIALE GIAN BATTISTA VICO

VIALE GIUSEPPE MAZZINI

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

*CORSO DOMENICO RICCARDI, da angolo via Ferrovia,

*VIA EUROPA, fino ad incrocio con via Giotto.

L’interruzione del servizio è dovuta ai lavori di collegamento tra i *nuovi tratti di rete realizzati e la condotta che li alimenta.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.