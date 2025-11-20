Cercola – Mancanze d’acqua. Ecco le zone interessate

ORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di CERCOLA:

CORSO DOMENICO RICCARDI

VIA ALVEO FARAONE

VIA ANTONIO DE CURTIS

VIA ARGINE

VIA BUONANNO

VIA CARAFA

VIA DE CURTIS

VIA DON MINZONI

VIA ENRICO FERMI

VIA GANDHI

VIA GIACOMO MATTEOTTI

VIA GIUSEPPE GARIBALDI

VIA MASSERIA RUTIGLIA

VIA MASSERIA TOTARO

VIA MATTEOTTI

VIA MIRANDA

VIA MONTEOLIVETO

VIA NUOVA CARAVITA

VIA PONTE COZZOLINO

VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI

VIA SAN GENNARELLO

VIA TENENTE V.BARONE

VIALE A.FESTA

VIALE ALFREDO BINDA

VIALE DEGLI OLEANDRI

VIALE DEI GERANI

VIALE DEI PLATANI

VIALE DEI TIGLI

VIALE DELLE ACACIE

VIALE DELLE AZALEE

VIALE DELLE CAMELIE

VIALE DELLE GINESTRE

VIALE DELLE MIMOSE

VIALE DELLE PALME

VIALE DORANDO PETRI

VIALE FAUSTO COPPI

VIALE GUGLIELMO MARCONI

VIALE L.GUERRA

VIALE PRIMO CARNERA

VIALE SCHELLEMBRID

VIALE VITTORIO POZZI

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 14:00 di giovedì 20 novembre 2025.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.