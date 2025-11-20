ORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di CERCOLA:
CORSO DOMENICO RICCARDI
VIA ALVEO FARAONE
VIA ANTONIO DE CURTIS
VIA ARGINE
VIA BUONANNO
VIA CARAFA
VIA DE CURTIS
VIA DON MINZONI
VIA ENRICO FERMI
VIA GANDHI
VIA GIACOMO MATTEOTTI
VIA GIUSEPPE GARIBALDI
VIA MASSERIA RUTIGLIA
VIA MASSERIA TOTARO
VIA MATTEOTTI
VIA MIRANDA
VIA MONTEOLIVETO
VIA NUOVA CARAVITA
VIA PONTE COZZOLINO
VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI
VIA SAN GENNARELLO
VIA TENENTE V.BARONE
VIALE A.FESTA
VIALE ALFREDO BINDA
VIALE DEGLI OLEANDRI
VIALE DEI GERANI
VIALE DEI PLATANI
VIALE DEI TIGLI
VIALE DELLE ACACIE
VIALE DELLE AZALEE
VIALE DELLE CAMELIE
VIALE DELLE GINESTRE
VIALE DELLE MIMOSE
VIALE DELLE PALME
VIALE DORANDO PETRI
VIALE FAUSTO COPPI
VIALE GUGLIELMO MARCONI
VIALE L.GUERRA
VIALE PRIMO CARNERA
VIALE SCHELLEMBRID
VIALE VITTORIO POZZI
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.
Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 14:00 di giovedì 20 novembre 2025.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
YouTube
RSS