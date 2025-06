Cercola – Carabinieri scoprono allacci abusivi alla rete elettrica in un condominio popolare: sei denunciati

Durante un servizio coordinato di controllo del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco hanno svolto un’attività ad ampio raggio nel comune di Cercola, concentrando l’attenzione sulla località Caravita. I militari, in collaborazione con il personale tecnico della società fornitrice di energia elettrica, hanno eseguito accertamenti in un complesso di edilizia popolare situato in via Matilde Serao n. 5, dove sono emerse gravi irregolarità.

Durante le verifiche è stato scoperto che diversi appartamenti risultavano collegati in maniera abusiva alla rete elettrica pubblica. I contatori, infatti, erano stati manomessi per consentire il prelievo illecito di energia, alimentando le abitazioni senza alcuna registrazione dei consumi. Sei persone sono state denunciate in stato di libertà per furto aggravato di energia elettrica.

Oltre all’evidente danno economico, tuttora in fase di quantificazione, ciò che desta maggiore preoccupazione è il pericolo concreto per l’incolumità dei residenti. Gli allacci abusivi, spesso realizzati in modo rudimentale e senza il rispetto delle minime norme di sicurezza, possono generare cortocircuiti, incendi o folgorazioni, mettendo a rischio interi nuclei familiari e l’intero stabile.

La situazione è stata prontamente segnalata agli enti competenti per i provvedimenti del caso, con l’obiettivo di ripristinare le condizioni di sicurezza e legalità all’interno del condominio.

Nel corso della stessa operazione sono stati inoltre controllati veicoli e persone in transito nella zona. Cinque le violazioni accertate in materia di circolazione stradale e un’auto, risultata rubata, è stata rinvenuta e sequestrata.