Cavese – Turris: 3-0. I corallini cadono a Cava de’ Tirreni e dicono addio alle speranze playoff

Si infrangono le speranze playoff per i corallini. Gli uomini di Caneo vengono sconfitti per 3-0 sul campo dell’ultima in classifica, la Cavese. La Turris ci prova subito a passare in vantaggio, ma nonostante qualche chiara occasione da gol, (almeno 2 clamorose, col portiere Russo che si è superato) non è mai riuscita segnare. Al contrario, invece, i padroni di casa sono stati molto più cinici sotto porta, realizzando 2 reti in pochi minuti e chiudendo la gara a metà del secondo tempo.

Primo tempo

Al 4′ prima occasione per la Turris con Boiciuc, che raccoglie un cross di Alma e in anticipo sul difensore della Cavese calcia di prima, si fa trovare pronto Russo che manda in angolo con un gran colpo di reni.

Al 20′ Cavese in vantaggio con Pompetti, che da una punizione dalla destra calcia direttamente in porta e sorprende Barone.

Al 23′ uno-due terribile della Cavese che raddoppia con Gerardi, che raccoglie un traversone sul secondo palo e realizza.

Al 37′ occasione Turris. Romano tutto solo in area di rigore, dopo un angolo dalla sinistra, riceve il pallone ma calcia sopra la traversa.

Al 43′ ancora Turris vicina al gol, questa volta con Alma che calcia a giro sul secondo palo ma Russo compie il secondo miracolo di giornata e manda ancora in angolo.

Secondo tempo

Al 47′ Cavese vicinissima al tris con Gerardi, che si trova a tu per tu con Barone ma si lascia ipnotizzare.

Al 48′ 2 ottime occasioni per la Turris. La prima con Alma che calcia sul primo palo a volo, ma il portiere di casa devia in angolo. La seconda proprio dagli sviluppi del corner, con Esempio che di testa non riesce a spedire in rete.

Al 68′ Bubas trova il 3-0 sorprendendo Barone sul primo palo e chiude la partita.

Finisce qui la stagione della Turris, che domenica in casa della Vibonese giocherà senza avere uno specifico obiettivo, data l’impossibilità matematica di raggiungere la Casertana a 44 punti.