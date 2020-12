Catanzaro – Turris 3-1, Fabiano: “Nessuna polemica, complimenti ai ragazzi”

“Non voglio creare polemiche, voglio solo fare i complimenti ai ragazzi. Potevamo anche pareggiare”. Commenta così il tecnico corallino, in merito all’arbitraggio odierno.

“Abbiamo fatto un’ottima partita contro una squadra importante. Abbiamo fatto benissimo nel primo tempo e anche nel secondo non abbiamo demeritato, prosegue il mister. Anzi, nella seconda frazione di gioco non abbiamo concesso nulla, e addirittura siamo andati vicino al pari”, conclude Fabiano.