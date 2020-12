Catanzaro – Turris 3-1. Termina l’imbattibilità esterna dei corallini

Si conclude l’imbattibilità in trasferta dei corallini, che dopo il vantaggio iniziale vengono rimontati dal Catanzaro, complice anche l’inferiorità numerica per più di un tempo.

Primo tempo

Al 1′ minuto subito il Catanzaro in avanti con Casoli che la mette al centro per Di Massimo, colpo di testa dell’attaccante ma palla alta.

Al 6′ ancora un’occasione per il Catanzaro. Garufo calcia dall’interno dell’area di rigore, deviazione di Esempio e palla che si stampa sul palo.

Al 12′ Catanzaro vicina al vantaggio. Punizione dalla sinistra, calcia Corapi, deviazione di un difensore e palla in angolo.

Al 20′ clamorosa occasione per la Turris. Pandolfi si trova a tu per tu col portiere, tocco sotto, ma la palla finisce fuori.

Al 23′ Turris in vantaggio con Esempio. Giannone vede l’inserimento dell’esterno corallino che aggancia e spara in porta.

Al 29′ vicina al pari la squadra di casa con Fazio, che di testa colpisce la traversa.

Al 36′ ASSURDA ESPULSIONE PER ESEMPIO. Turris in dieci.

Al 43′ ancora un’occasione per i calabresi con Evacuo che davanti al portiere spedisce fuori.

Al 44′ pareggio del Catanzaro con Risolo.

Al 47′ terzo palo del Catanzaro. Di Massimo calcia da fuori area, palla sul legno.

Secondo tempo

Al 65′ il Catanzaro si fa vedere in avanti con Di Piazza che di testa spedisce alto.

All’80’ passano in vantaggio i padroni di casa. Erroraccio in presa di Abagnale, Evacuo ne approfitta e spinge in rete a porta vuota.

Al 87′ clamorosissima occasione Turris con Pandolfi che riceve da Da Dalt dopo un velo di Longo, ma l’attaccante corallino spedisce fuori.

Al 95′ chiude la partita il Catanzaro con Curiale che raccoglie un cross basso dalla destra e di tacco la mette in rete.

Corallini che tengono bene il campo, nonostante l’inferiorità numerica, infatti, gli uomini di Fabiano si sono avvicinati anche al pari nel finale con Pandolfi.

La Turris adesso si trova a 20 punti in classifica in attesa della partita da giocare domenica tra le mura amiche contro il Teramo.