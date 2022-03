Catanzaro – Turris: 2 – 0. Ennesima sconfitta nel girone di ritorno per i corallini

Ennesima sconfitta in questo girone di ritorno per la Turris, che anche oggi non è stata quasi mai in partita, a confermare questo dato di fatto, è il gol preso dopo 40 secondi da parte dei corallini.

Primo tempo

Al 1′ Catanzaro subito in vantaggio con Vandeputte che raccoglie un cross dalla destra e realizza, complice anche un Perina non irresistibile.

Al 11′ raddoppia il Catanzaro con Iemmello che raccoglie il pallone in area di rigore, si trova a tu per tu con Perina e realizza.

Al 39′ grande occasione per la Turris con Leonetti che calcia da pochi passi dalla porta, ma respinge il portiere.

Al 45′ Fazio si divora a tu per tu con Perina il gol del 3 – 0.

Al 46′ Turris vicinissima al gol. Nunziante riceve in area di rigore, calcia, ma non riesce a trovare la rete.

Secondo tempo

Al 57′ ci prova Franco dai 20 metri, ma il pallone sfiora il palo.

Al 60′ grande occasione per i padroni di casa. Biasci calcia a giro sul secondo palo, pallone alto di poco.

Al 70′ vicino al tris il Catanzaro con Biasci che di testa raccoglie un lancio, ma non sorprende Perina.

Finisce ancora con una disfatta per gli uomini di Caneo, che dopo le tante defezioni per covid, oggi hanno trovato l’ennesima sconfitta in questo girone di ritorno.

IL TABELLINO:

CATANZARO-TURRIS 2-0

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Scognamillo, Fazio, Gatti; Bayeye (41’st Rolando), Verna, Maldonado (19’st Cinelli), Carlini (19’st Sounas), Vandeputte (32’st Tentardini); Biasci (32’st Vazquez), Iemmello. All.: Vivarini. A disp: Nocchi, Romagnoli, De Santis, Martinelli, Welbeck, Bombagi, Bjarkason.

TURRIS (3-5-2): Perina; Sbraga, Di Nunzio, Varutti (13’st Zanoni); Ghislandi, Finardi, Zampa, Franco (37’st Iglio), Nunziante; Longo, Leonetti (28’st Nocerino). All: Maggiani. A disp: Abagnale, Giannone, D’Oriano.

ARBITRO: Petrella di Viterbo.

RETI: 1’pt Vandeputte, 11’pt Iemmello.

NOTE: ammoniti Zampa, Scognamillo, Fazio. Spettatori: 1936 circa.