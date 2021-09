Catania – Turris: 3-4: poker dei Corallini in quel di Catania

Vince ancora in trasferta la Turris che porta i tre punti a casa, vincendo una rocambolesca partita. Bravi i Corallini a rispondere al vantaggio iniziale di Moro. Ottima fase offensiva dei giocatori di Caneo. Sembra si siano svegliati gli attaccanti, ma il dato preoccupante è quello difensivo, con 4 gol subiti in 2 trasferte. Oggi addirittura 2 presi con un uomo in più e con 2 rotondi vantaggio, chiaro segno di mancanza di tenuta mentale da parte della Turris.

Primo tempo

Al 1′ prima occasione per la Turris. Varutti riceve da Giannone e calcia di prima intenzione in diagonale. Palla che sfiora il palo.

Al 7′ vantaggio Catania con Moro che controlla un pallone all’interno dell’area di rigore, con la suola controlla il pallone, si gira e calcia all’incrocio.

Al 8′ subito pareggio della Turris con Giannone. Il 10 Corallino recupera il pallone dopo il controllo sbagliato di un difensore, entra in area ed insacca.

Al 20′ ancora Turris pericolosa. Giannone riceve da Varutti e di prima intenzione, dai 20 metri calcia, ma il pallone esce di poco.

Al 25′ Russotto calcia da fuori area, ma fa una grandissima parata Perina.

Al 37′ espulso Russini per doppia ammonizione.

Al 46′ vantaggio Turris con Leonetti. Grandissima azione della Turris. Giannone vede l’inserimento di Varutti, lo serve, l’esterno corallino signorina intenzione serve Leonetti che poi deve solo appoggiare in rete.

Secondo tempo

Al 48′ Greco calcia dai 25 metri, ma Perina risponde presente e manda in angolo.

Al 49′ in contropiede grandissima occasione Turris. Giannone riceve da Santaniello e dal limite dell’area manda fuori.

Al 54′ tris della Turris con Santaniello che riceve da Leonetti e con un tocco sotto realizza.

Al 57′ rigore per il Catania. Moro si presenta dal dischetto e spiazza Perina.

Al 59′ Catania pericoloso con Calapai che calcia dal limite dell’area, ma respinge bene Perina.

Al 60′ ancora errore difensivo del Catania, Santaniello si trova a tu per tu col portiere, ma calcia male e spreca una grandissima occasione.

Al 66′ quarto gol della Turris con Esempio. Loreto parte in contropiede, resiste anche ad una spallata di un difensore, mette al centro, ed Esempio in scivolata, riporta la Turris a 2 lunghezze di vantaggio.

Al 82′ la riapre ancora una volta il Catania con Biondi che è l’ultimo a toccare il pallone, dopo una mischia da calcio d’angolo.

Al 86′ grande occasione Turris. Loreto la mette al centro, arriva Ghislandi che calcia dall’interno dell’area di porta, ma il difensore tocca e devìa in angolo.

Al 93′ miracoloso Perina che coi piedi compie un miracolo sul tiro a botta sicura di Calapai a 2 passi dalla porta.

Seconda vittoria consecutiva per la Turris in trasferta, terza vittoria in totale su quattro partite lontani dal Liguori, chiaro segno che questa squadra fuori casa fa sempre bene.

Domenica, gli uomini di Caneo, cercheranno di invertire il rullino di marcia visto fino ad ora in casa. Dopo le 2 sconfitte con Monopoli e Picerno, i Corallini vogliono festeggiare la prima vittoria in campionato davanti al proprio pubblico.

Il tabellino:

Arbitro: Nicolini di Brescia.

Ammoniti: Russini, Greco, Calapai, Pinto, Maldonado, Di Nunzio, Biondi.

Espulsi: Russini al 36’pt per somma di ammonizioni e mister Baldini al 45’pt per proteste.