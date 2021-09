Catania – Turris: 3-4. Le parole di Caneo: “Dobbiamo maturare in alcune situazioni”

Dopo la rocambolesca vittoria in quel di Catania, ecco le parole del mister Caneo.

“Abbiamo approcciato bene la partita, abbiamo avuto delle occasioni, ci è mancata la maturità di affrontare queste partite con personalità.”

Sui 3 attaccanti che si sono sbloccati dice: “Abbiamo un’importante produzione di gioco dal basso, questo tipo di gioco dovrebbe esaltare le punte e lo sta facendo.”

Invece, il tecnico dei Corallini, sul fatto di non aver chiuso la gara, esclama: “Mi sono arrabbiato sia sul 3-1 che sul 4-2. Dobbiamo maturare in alcune situazioni, per esempio, quando arrivano i rimpalli in area di rigore, oggi eravamo senza voglia di spazzare, avevamo poca cattiveria. Speriamo di crescere bene con le vittorie, perché con le sconfitte si cresce male.”

E poi conclude parlando della gara di Domenica contro il Latina: “Sarà una gara come tutte le altre, sperando che in casa si faccia quello che stiamo facendo in trasferta. La squadra sta acquisendo personalità e soprattutto il modo di interpretare la gara molto determinata, quindi vogliamo continuare su questa strada.”