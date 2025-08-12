Catania – Anziana 81enne sventa truffa per la seconda volta: fermato un uomo

I poliziotti della questura di Catania hanno arrestato un uomo per aver tentato di truffare una anziana 81enne di Catania.

Per la seconda volta l’anziana signora ha avuto la prontezza di spirito per impedire l’ormai solito tentativo di truffa. La vittima, infatti, ha ricevuto una telefonata dall’arrestato che, fingendosi un appartenente alle Forze dell’ordine, le comunicava che il figlio aveva provocato un grave incidente in cui una bambina era rimasta gravemente ferita, e che l’unico modo per evitargli conseguenze penali era pagare una somma con denaro o gioielli.

La signora dopo un primo momento di smarrimento non si è persa d’animo e, ricordandosi del precedente episodio simile quando fece arrestare altre due persone, mentre era ancora al telefono con il truffatore ha inviato un messaggio alla figlia e le ha chiesto di contattare il poliziotto che intervenne allora e di raccontargli tutto.

L’agente, nonostante fosse fuori servizio, dopo aver allertato la Sala operativa della Questura si è recato presso l’abitazione della signora e, insieme ai poliziotti della volante intervenuta, hanno atteso che il complice del “telefonista” si presentasse alla porta per riscuotere gli 8mila euro richiesti e lo hanno tratto in arresto.