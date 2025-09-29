Catania – 27 chili di cocaina nascosta in auto, arrestato un uomo

Viaggiava in autostrada con un carico di oltre 27 chili di cocaina: un uomo di 47 anni è stato arrestato dai poliziotti della Squadra mobile di Catania dopo esser stato fermato durante un controllo dei poliziotti della questura catanese lungo l’autostrada A18 Messina-Catania, in prossimità del casello autostradale di San Gregorio di Catania (Catania).

L’uomo ha immediatamente mostrato segni di insofferenza, fornendo agli agenti giustificazioni “non aderenti alla realtà” e poco plausibili circa la sua presenza sul territorio.

Tale atteggiamento ha insospettito gli operatori che hanno proceduto a una perquisizione personale e del veicolo dove hanno trovato i 27 chili di stupefacente nascosto sotto i sedili anteriori dell’auto, sia conducente che passeggero. Per trasportare i panetti di droga era stato creato un vano occulto che fungeva da nascondiglio e che conteneva ben 24 panetti di cocaina, per un peso complessivo monstre di 27,60 chili suddiviso in due lotti distinti: 7 panetti recanti il logo “Bugatti” e 17 panetti contrassegnati dal logo “Boss”.

Oltre allo stupefacente, sono stati sequestrati l’autovettura utilizzata per il trasporto e due smartphone in uso all’arrestato.