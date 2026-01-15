Castellammare – Strappa gli orecchini ad una donna e scappa, arrestato 46enne

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 46enne stabiese con precedenti di polizia, anche specifici, per furto con strappo.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in viale Europa hanno notato un soggetto che ha strappato gli orecchini ad una donna per poi darsi alla fuga a bordo di un motoveicolo.

I poliziotti, prontamente intervenuti, gli hanno intimato l’alt ma l’uomo ha accelerato bruscamente la marcia finchè, dopo un breve inseguimento, è stato raggiunto e bloccato trovandolo in possesso degli orecchini appena asportati alla vittima.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre la refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria