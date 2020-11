Castellammare – Sorpreso con cocaina, fermato 29enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Castellamare di Stabia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in piazza Giovanni XXIII un uomo a bordo di un’autovettura che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti l’hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 25 involucri con 26 grammi circa di cocaina e di 850 euro; inoltre presso l’abitazione dell’uomo a Pompei, hanno rinvenuto altri 4 involucri con 4 grammi circa della stessa sostanza e un bilancino.

V. D’A., 29enne stabiese con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.