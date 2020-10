Castellammare – Sette nuovi casi di Coronavirus e tre guarigioni in città

“L’Asl ci ha comunicato che altri 7 cittadini di Castellammare di Stabia sono risultati positivi alla Covid-19. Non è però tutto. 3 cittadini stabiesi risultano finalmente guariti dalla malattia.

Per quanto riguarda i nuovi contagiati si tratta di una 26enne, una 49enne, una 59enne, un 59enne, una 55enne, una 77enne ed un 80enne. Solamente 2 dei 7 stabiesi che hanno contratto il Covid risultano asintomatici. I guariti, invece, sono un 30enne, una 53enne ed un 59enne.

Sono certo che tutti i miei concittadini che stanno lottando contro il coronavirus riusciranno presto a sconfiggerlo. E’ certamente un nuovo momento complicato per la nostra comunità, ma già questa mattina ho avuto modo di constatare un forte aumento dei controlli e terremo monitorato ogni aspetto della nostra quotidianità, dalle scuole alle attività commerciali.

Ricordo ancora a tutti che continuerò ad informare costantemente la cittadinanza e che sono in vigore disposizioni e normative. In tutta la Campania è obbligatorio indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale. Rispettiamo le regole, non abbassiamo la guardia”.

Così il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino.