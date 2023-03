Castellammare – Senza assicurazione e con patente scaduta non si ferma all’alt, arrestato 50enne

Sono da poco passate le 20 e i Carabinieri della compagnia di Castellammare stanno effettuando un posto di controllo a via Napoli.

Da lontano arriva uno scooter, è un cinquantino e a bordo c’è un uomo. Il carabiniere alza la paletta e intima l’alt ma il centauro non si ferma e continua a correre. Lo specchietto dello scooter colpisce il carabiniere. Il militare si alza e con il collega sale sulla “gazzella”: inizia l’inseguimento che dura pochi minuti.

L’uomo – si tratta del 50enne del posto e già noto alle forze dell’ordine G.F perde il controllo del mezzo e cade a via Ripuaria, fortunatamente solo qualche lieve escoriazione che però non gli risparmiano l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Il carabiniere colpito dallo specchietto è stato soccorso dai medici del “San Leonardo”, per lui una prognosi di 5 giorni e le dimissioni.

L’arrestato è in attesa di giudizio. Il 50enne guidava con la patente scaduta mentre lo scooter non aveva l’assicurazione.