Castellammare – Scuole regolarmente aperte domani, Cimmino: “ Monitoreremo attentamente la situazione per tutte le ore notturne e per tutta la giornata di domani”

“Domani 3 novembre 2021 le scuole resteranno aperte sul territorio di Castellammare di Stabia.

Tutte le misure di sicurezza e prevenzione sono state attivate a seguito dell’emanazione dell’allerta meteo di colore Arancione da parte della protezione civile della Regione Campania.

Monitoreremo attentamente la situazione per tutte le ore notturne e per tutta la giornata di domani e recepiremo eventuali criticità intervenendo per tempo.” Così il Sindaco Gaetano Cimmino