Castellammare – Ruba in un supermercato, in arresto 45enne

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 45enne stabiese con precedenti di polizia, anche specifici, per furto aggravato.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Napoli per la segnalazione di un allarme in funzione presso un’attività commerciale.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno notato un uomo con una busta che stava tentando di uscire dall’interno delle mura di un supermercato e che, alla loro vista, ha tentato di darsi alla fuga lasciando cadere la busta finchè non è stato raggiunto e bloccato.

Gli operatori hanno rinvenuto, all’interno della busta, 12 detergenti per legno e 10 detersivi per lavastoviglie ed hanno accertato che il prevenuto le aveva asportate, poco prima, dal locale deposito dell’esercizio commerciale.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario