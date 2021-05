Castellammare – Rompe le serrature di un box e ruba il materiale all’interno, fermato 43enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in viale Europa hanno notato un uomo con delle canne da pesca e una grossa sacca che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato rinvenendo all’interno del sacco 5 bottiglie di vino, diversi accessori per aspirapolvere e arnesi atti allo scasso; inoltre, hanno accertato che l’uomo, poco prima, aveva divelto le serrature di due box in via Michele Esposito dove aveva rubato tutto il materiale di cui era in possesso.

M.L.M, 43enne stabiese con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato.