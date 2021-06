Castellammare – Rimosso altarino abusivo nel centro storico

Si informa che nella mattinata odierna a Castellammare di Stabia, in Piazza Licerta, nel centro storico, le Forze dell’ordine hanno provveduto alla rimozione di un altarino abusivo, realizzato sul marciapiede pubblico, presso il quale, alle spalle di una statua della Madonna, erano state poste le immagini di tre pregiudicati, Nicola Martinelli, figlio di Raffaele affiliato al clan D’Alessandro, Francesco Tremante e Mario Calvo.

La statua della Madonna è stata affidata alla locale Parrocchia.

Il programma di interventi, avviato a seguito di operazione concordata in apposito tavolo tecnico, in ottemperanza agli esiti del Comitato ordine e sicurezza pubblica dell’area metropolitana del 4 marzo scorso, proseguirà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, con la finalità di ripristinare il rispetto della legalità con la progressiva rimozione di manufatti o altri simboli che insistono abusivamente sulla pubblica via, ferma restando l’eventuale sussistenza di specifici reati.