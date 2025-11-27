Castellammare – Rapina, arrestato 26enne

Nella serata di martedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 26enne napoletano, con precedenti di polizia, per rapina.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti nei pressi della stazione ferroviaria in Piazza Matteotti, per la segnalazione di una rapina.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, sono stati avvicinati da un uomo il quale ha raccontato che, poco prima, mentre stava acquistando un biglietto da un distributore automatico, era stato avvicinato da un soggetto il quale, dopo averlo colpito al volto violentemente, si era impossessato di una banconota di 5 euro, per poi salire frettolosamente su un treno fermo in banchina.

Gli agenti, dunque, saliti immediatamente a bordo treno, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto traendolo in arresto.