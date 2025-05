Castellammare – Rapina ad un esercizio commerciale, fermato 30enne

I Carabinieri del Norm-Sezione Operativa e della Stazione di Castellammare di Stabia, in esecuzione di un’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta di questa Procura della Repubblica, hanno proceduto all’arresto di un trentenne stabiese gravemente indiziato di rapina a mano armata.

Le indagini, espletate dai Carabinieri del Norm-Sezione Operativa e della Stazione di Castellammare di Stabia e coordinate da questa Procura della Repubblica, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo, che il 18 aprile 2025 avrebbe perpetrato una rapina ai danni di un esercizio commerciale di Castellammare di Stabia.

L’uomo, travisato da un casco e da occhiali scuri ed utilizzando un coltello come arma impropria, avrebbe costretto i dipendenti a consegnargli l’incasso ammontante a 875 euro.

Le indagini, supportate dai fotogrammi dell’impianto di videosorveglianza attivo sul luogo del delitto e dalle denunce-querele sporte dalle vittime, dal riconoscimento da parte degli operanti e dal sequestro, avvenuto immediatamente dopo la rapina, di un casco identico a quello adoperato dal malvivente per travisare il volto e di parte della refurtiva, hanno permesso di pervenire, con elevata probabilità, all’individuazione dell’attuale indagato quale autore del reato.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, verrà associato alla Casa Circondariale G.Salvia di

Napoli Poggioreale