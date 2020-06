Castellammare – Pubblicato il bando per l’affidamento in gestione di tre spiagge libere

“È stato pubblicato il bando per l’affidamento della gestione dei servizi all’interno delle spiagge libere denominate “La Palombara”, “La Rotonda” e “Pozzano”. Fino all’8 luglio 2020 sarà possibile presentare le offerte per ricevere l’affidamento, valido fino al 31 dicembre 2030, per la gestione dei servizi nelle tre spiagge libere”. Lo rende noto il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino.

“L’accesso alle spiagge, pertanto, sarà totalmente gratuito, mentre i gestori avranno la possibilità di garantire servizi aggiuntivi (ombrelloni, lettini, aree attrezzate per il gioco), dovendo però assicurare la pulizia ordinaria della spiaggia, la guardiania, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’apertura per l’intero anno solare con offerta del servizio elioterapico”, conclude Cimmino.