Castellammare – Otto persone senza mascherina in un centro scommesse, attività chiusa per 5 giorni

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia e della Polizia Locale, nell’ambito di servizi finalizzati al rispetto delle misure anti Covid-19, hanno effettuato un controllo ad un’agenzia di scommesse di viale Europa.

I poliziotti hanno accertato nell’esercizio commerciale la presenza di otto persone che sono state sanzionate poiché non utilizzavano la mascherina e non rispettavano il distanziamento sociale.

Inoltre, il titolare è stato sanzionato con la chiusura per 5 giorni dell’attività.