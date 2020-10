Castellammare – Nove nuovi casi di Coronavirus in città

“L’Asl ci ha comunicato che altri 9 cittadini di Castellammare di Stabia sono risultati positivi al Covid-19. Si tratta di un 17enne, un 63enne, due 28enni, un 49enne, un 85enne, un 60enne, un 49enne ed un 26enne. Di questi, 4 risultano asintomatici. La situazione dei contagi in città è preoccupante, così come nel resto della Campania. Ci riserviamo perciò di prendere nuovi provvedimenti in merito già nelle prossime ore e discuterò della situazione anche in Anci Campania.

L’aumento dei contagi da coronavirus sul nostro territorio tra la fine di settembre ed i primi giorni di ottobre credo necessiti di una seria presa di coscienza da parte di tutti, Governo, Regione e cittadini. La prudenza è d’obbligo e chiedo alle forze dell’ordine di intensificare ancor più i controlli anti-Covid.

In tutta la Campania è obbligatorio indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale. Rispettiamo le regole, non abbassiamo la guardia. Continuerò ad aggiornarvi costantemente su ciò che sta accadendo sul nostro territorio”. Così il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino.

Qui in basso i link a cui fare riferimento:

➡️ http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-77-del-5-ottobre-def.pdf?fbclid=IwAR2Zeu8rn4XiZZrxDlnwbn5xPpBpzaioSaYrdInxoE5fidTFw_jGJDlVda4

➡️ http://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo?fbclid=IwAR0zbim0CWHiyQB-Awwhh8_OsTSIQBNqrZGiurB0uCO9J9lEr3oNcsDaoys

➡️ http://www.ancicampania.it/ristoranti-pizzerie-e-bar-chiusura-alle-23-asporto-senza-limiti-di-orario/?fbclid=IwAR3A4H_X0KAGJUsXxnmNbmgkl3CBXTPWbPJwvilsEptEFgKffFtM4z20ddE