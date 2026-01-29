Il Prefetto di Napoli nomina la commissione di indagine per l’accesso presso il Comune Castellammare di Stabia.
Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, su delega del Ministro dell’Interno, ha nominato la Commissione di indagine presso il Comune di Castellammare di Stabia,per verificare la sussistenza di tentativi di infiltrazione e/o di collegamenti della criminalità organizzata nel contesto dell’amministrazione del suddetto Comune.
L’accesso avrà durata di tre mesi, prorogabili una sola volta per ulteriori tre mesi.
